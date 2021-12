Im November erst hat DO&CO angekündigt, an großen Ausschreibungen teilzunehmen - jetzt gibt es einen Erfolg zu berichten: DO&CO wird für die nächsten 10 Jahre der Hub Caterer von Delta Air in Boston sein. Im Frühjahr wurde bekanntlich schon der Delta Hub in Detroit gewonnen. Boston ist somit der insgesamt 34. Standort von DO&CO und der 5. in den USA. Beim neuen Deal werden sämtliche Delta Air Kurz- und Langstreckenflüge aus Boston becatert, teilt DO&CO mit. Auf Nachfrage meint IR-Verantwortlicher Lukas Hasenöhrl, dass es sich um ca. 12 Langestreckenflüge und 160 bis 170 Kurzstreckenflüge pro Tag handelt (Anm.: etwaige Corona-Einflüsse nicht berücksichtigt). Am 18. Jänner 2022 erfolgt die Übernahme der ...

