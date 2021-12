Hamburg (ots) -KW 48 - Bürgerforum in Dublin verschobenDas für Anfang Dezember geplante Bürgerforum in Dublin muss aufgrund der Corona-Lage in Irland ins Frühjahr 2022 verschoben werden. Die dritte Sitzung zum Thema "Demokratie in Europa" soll allerdings wie geplant zwischen dem 10. und 12. Dezember in Florenz stattfinden.Gerade zu Ende gegangen ist die virtuelle Sitzung zu den Themen "EU in der Welt" und "Migration". Die dabei erarbeiteten Ideen und Empfehlungen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20211125IPR18118/conference-on-the-future-of-europe-citizens-discuss-eu-in-the-world-migration)werden jeweils bei den Plenarsitzungen der Zukunftskonferenz mit nationalen Vertretern und Europaabgeordneten Mitte Dezember und Ende Januar in Straßburg besprochen.Hier (https://www.presseportal.de/pm/159651/5085359)geht es zu den Blog-Beiträgen aus dem Vormonat.---In welchem Europa wollen wir künftig leben? - Mit der Konferenz zur Zukunft Europas bieten das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission Ihnen die Gelegenheit der Partizipation, um gemeinsam die Herausforderungen und Prioritäten Europas zu diskutieren. Rund um die Konferenz veröffentlicht das FuturEU-Team aktuelle News, fundierte Erklärstücke in multimedialen Formaten für Ihre Berichterstattung. Dieses Hintergrundwissen bereitet die teilnehmenden Europäerinnen und Europäer gut auf die Konferenz vor, um die Zukunft Europas mitzugestalten. TheFutureIsYours (https://twitter.com/hashtag/TheFutureIsYours)Das Projekt wurde von der Europäischen Union im Rahmen eines Förderprogramms für Kommunikation des Europäischen Parlaments kofinanziert. Das Europäische Parlament war nicht an der Vorbereitung beteiligt, übernimmt keinerlei Verantwortung für die im Rahmen des Projekts veröffentlichten Informationen oder zum Ausdruck gebrachten Ansichten und ist nicht daran gebunden; für das Projekt haften ausschließlich die Autoren, die interviewten Personen sowie die an der Veröffentlichung des Programms beteiligten Verleger und Sendeanstalten gemäß geltendem Recht. Auch kann das Europäische Parlament nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die möglicherweise durch die Durchführung des Projekts entstehen.Pressekontakt:FuturEU-TeamFuturEU@newsaktuell.deOriginal-Content von: Conference on the Future of Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159651/5090024