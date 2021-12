Der internationale Fahrdienstvermittler aus China tendiert dazu, das Listing an der New York Stock Exchange zu beenden und sich stattdessen auf den Börsenplatz Hongkong zu fokussieren. Die Entscheidung über den Rückzug bleibt Sache einer Aktionärsversammlung. Kürzlich war DIDI von der zuständigen Pekinger Behörde für Cybersicherheit aufgefordert worden, einen Plan für den Rückzug von der NYSE vorzulegen. Seit dem Sommer wurde von unterschiedlicher Seite Druck auf DIDI ausgeübt.



Die Aktie von DIDI GLOBAL war Ende Juni zu 14 $ an der NYSE gestartet. Erlöst wurden 4,4 Mrd. $, der Börsenwert lag anfangs bei 68 Mrd. $. Nach Bekanntwerden der Delisting-Pläne stieg der Kurs gestern in New York um 9,2 % auf 7,80 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



