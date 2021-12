NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran nach dem Kapitalmarkttag von 155 auf 145 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der mittelfristige Umsatzausblick des Triebwerkherstellers sei schwächer als gedacht und die Margen sollten sich wohl erst relativ spät im Prognosezeitraum verbessern, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte daher seine Erwartungen. So umfassend wie Safran habe sich aber kein Wettbewerber geäußert. Der Experte hofft daher, dass sich wieder mehr Investoren für das Papier finden. Selbst zum gesenkten Kursziel gebe es noch 40 Prozent Aufwärtspotenzial./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2021 / 00:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 00:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

