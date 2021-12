Franziska Geusen ist Geschäftsführerin der Hans John Versicherungsmakler GmbH. Unternehmerisch hat sie mittlerweile freie Hand. Diesen Freiraum nutzt sie, um den Betrieb weiter zu optimieren und zu digitalisieren. Aber auch das Privatleben soll nicht zu kurz kommen. Da sind selbstständige Mitarbeiter ein Muss. Hi, Franziska, beim Jungmakler Award hast du dich als junger Mensch vorgestellt, der Versicherungen noch cool findet. Was begeistert dich denn an der Versicherungsvermittlung so sehr?Ich habe ...

