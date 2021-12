Bonn (ots) -Der Medienpreis der Stiftung für das behinderte Kind "Prävention in der Schwangerschaft" geht in diesem Jahr an die Print- und Radiojournalistin Dr. Anneke Meyer.Ausgezeichnet wurde Dr. Anneke Meyer für ihren Hörfunkbeitrag "Ich hätte Ihnen das wirklich gerne erspart. Zytomegalie in der Schwangerschaft", ausgestrahlt am 13. April 2020 in der Reihe 'Wissenschaft im Brennpunkt' des Deutschlandfunks. In ihrem Beitrag wird das Thema Zytomegalie in der Schwangerschaft in seiner ganzen Komplexität dargestellt. Trauer, Verzweiflung, Fakten, Unwissen. Schritt für Schritt nimmt Dr. Anneke Meyer die Hörer mit und führt sie durch die vielen Fragen, die sich bei dem Thema Zytomegalie stellen. Der Autorin gelingt es in ihrem Radiobeitrag über die Schilderung eines Einzelschicksals, Zytomegalie und seine Folgen dem breiten Publikum nahe zu bringen und gut verständlich Fachbegriffe und komplexe Zusammenhänge zu vermitteln.Die Stiftung will mit dem jährlich ausgeschriebenen Preis eine hochwertige, informative und breitenwirksame Medienarbeit zum Thema "Prävention in der Schwangerschaft" unterstützen und fördern. Der Medienpreis wird 2021 bereits zum 11. Mal für Beiträge in Print-, Online-, TV- oder Hörfunkmedien, die die Vermeidung, Früherkennung und Verminderung möglicher gesundheitlicher Schäden des ungeborenen Kindes (und der Mutter) in der Schwangerschaft thematisieren, vergeben. Auch im kommenden Jahr wird diese Arbeit fortgesetzt.Die Ausschreibung für den Medienpreis 2022 finden Sie unter https://www.stiftung-behindertes-kind.de/medienpreis. Die Einreichungsfrist endet am 28. Februar 2022.Weitere Informationen zum Medienpreis sowie ein Bild der Preisträgerin erhalten Sie in unserer Pressestelle:Pressekontakt:Stiftung für das behinderte KindPressestellec/o Stephanie Ralle-ZentgrafKederbacherstraße 1281377 MünchenE-Mail: communication@ralle-zentgraf.deInternet: www.stiftung-behindertes-kind.deOriginal-Content von: Stiftung für das behinderte Kind, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78997/5090078