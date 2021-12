Der Konzern aus San Francisco ist mehr als ein Spezialist für digitales Unterzeichnen und Archivieren. Mit dem Cloud-gestützten Service von DOCUSIGN lässt sich das gesamte Handling digitaler Dokumente vereinfachen. Das technische Potenzial ist in dieser Hinsicht noch nicht ausgeschöpft, z.B. beim Einsatz von KI (Künstlicher Intelligenz). Jedoch:



Der Börsenwert des Konzerns ist jetzt um rund ein Drittel gesunken. Gestern, zum Schlusskurs 233,82 $ wurde eine Marktkapitalisierung von 45,4 Mrd. $ angezeigt. Doch im inoffiziellen US-Handel fiel die Aktie um 32 % auf 158,95 $.



Mit den Q3-Zahlen hat DOCUSIGN die Erwartungen übertroffen. Insbesondere beim bereinigten Gewinn je Aktie. Vor einem Jahr waren es 0,22 $, nun aber 0,58 $ gegenüber einer durchschnittlichen Erwartung der Analysten von 0,46 $. Doch der Blick in die Zukunft war wichtiger:



Im Schlussquartal erlöst DOCUSIGN bis zu 563 Mio. $. Das wären 12 Mio. $ weniger als Analysten erwartet hatten. CEO Dan Springer kündigte an, der Boom der Pandemiephase werde sich nicht fortsetzen.



Im offiziellen US-Handel ist mit einer Bestätigung der Kurse um 160 $ zu rechnen. Die Gewinnbewertung (KGV) wird damit zwar von 133 auf rund 90 korrigiert. Das Korrekturpotenzial ist damit aber noch nicht ausgereizt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



