DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Finnland pausiert das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des Unabhängigkeitsfeiertags.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.576,25 +0,0% +23,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.985,50 -0,0% +24,3% Euro-Stoxx-50 4.110,81 +0,1% +15,7% Stoxx-50 3.635,20 +0,2% +17,0% DAX 15.299,84 +0,2% +11,5% FTSE 7.157,53 +0,4% +10,4% CAC 6.800,25 +0,1% +22,5% Nikkei-225 28.029,57 +1,0% +2,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,63 -0,12 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,37 0,00 -0,61 US-Rendite 10 J. 1,43 -0,01 -1,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,36 66,50 +2,8% 1,86 +44,0% Brent/ICE 71,58 69,67 +2,7% 1,91 +39,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.772,55 1.767,72 +0,3% +4,83 -6,6% Silber (Spot) 22,36 22,37 -0,1% -0,01 -15,3% Platin (Spot) 945,45 939,95 +0,6% +5,50 -11,7% Kupfer-Future 4,29 4,30 -0,2% -0,01 +21,7%

Auf dem Ölmarkt legen die Preise etwas zu, nachdem sie zuletzt angesichts der Sorgen um die Weltwirtschaft wegen dem neuen Corona-Virus deutlich rückläufig waren. Die Opec+ hatte den Markt am Vortag zwar überrascht mit dem Festhalten an ihrer Förderausweitung um 400.000 Barrel pro Tag. Allerdings hat sich die Organisation die Option offen gehalten, kurzfristig die Fördermenge anzupassen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Für die Wall Street zeichnet sich ein etwas leichterer Start zum Ende einer hochvolatilen Woche ab. Im Fokus steht der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht für November. Ein deutlicher Anstieg könnte zu der Erwartung führen, dass die US-Notenbank das Zurückfahren ihrer lockeren Geldpolitik beschleunigen könnte. Die ADR des in den USA gelisteten chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi legen vorbörslich 4,1 Prozent zu. Das Unternehmen hat nur fünf Monate nach dem Börsengang seinen sofortigen Rückzug von der New Yorker Börse angekündigt. Der Rückzug kam nur wenige Stunden nach der Verabschiedung strengerer Regeln in den USA für ausländische Unternehmen, die dort an der Börse notiert sind. Auch Peking soll den Druck verstärkt haben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +573.000 gg Vm zuvor: +531.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,5% zuvor: 4,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,36% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,1 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 58,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 65,0 Punkte zuvor: 66,7 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Bis Freitagmittag geben Europas Börsen bei anhaltend hoher Volatilität die Tagesgewinne weitgehend ab. Die Anleger warten auf die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten. Derweil kehrt beim Thema Omikron zunehmend Zuversicht ein - das Problem sei in den Griff zu bekommen, heißt es. Tagesgewinner sind Ölwerte mit einem Aufschlag von 1 Prozent, gestützt von gestiegenen Ölpreisen. Delivery Hero fallen um 2,6 Prozent, Deliveroo um 5,5 Prozent. Als möglichen Grund nennt Neil Wilson, Marktstratege von markets.com, dass der Gründer von Kynikos Associates, Jim Chanos, eine Short-Position beim US-Wettbewerber DoorDash veröffentlichte und auf das "mangelhafte" Geschäftsmodell hinwies. Bei Allianz geht es um 1,3 Prozent höher. Der Versicherer strebt an, die Dividende mindestens 5 Prozent über Vorjahr zu heben. Auch die Mittelfristziele zum EPS-Wachstum kommen gut an. Aurubis springen um 8,6 Prozent. Hier treibt vor allem die deutliche Anhebung der Dividende auf 1,60 Euro je Aktie. Die Aktien von Medios notieren 1,5 Prozent fester. Das Pharmaunternehmen hat sich bei einer Kapitalerhöhung rund 72 Millionen Euro besorgt.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:16 Uhr Do,17:20 % YTD EUR/USD 1,1311 +0,1% 1,1285 1,1313 -7,4% EUR/JPY 128,23 +0,2% 127,87 127,92 +1,7% EUR/CHF 1,0397 +0,0% 1,0399 1,0407 -3,8% EUR/GBP 0,8527 +0,4% 0,8497 0,8495 -4,5% USD/JPY 113,35 +0,1% 113,33 113,07 +9,7% GBP/USD 1,3266 -0,3% 1,3281 1,3315 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,3715 -0,0% 6,3708 6,3713 -2,0% Bitcoin BTC/USD 57.013,34 +0,2% 56.815,50 56.365,77 +96,3%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten wenig bewegt. Der Dollarindex notiert nahezu unverändert.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten hat mehrheitlich eine freundliche Stimmung geherrscht. In Hongkong standen Technologiewerte unter Druck. Laut Händlern belasteten neue Regeln in den USA, die zu einem Delisting ausländischer Unternehmen an US-Börsen führen könnten. Derweil verstärkte auch Peking den regulatorischen Druck. Der chinesische Fahrdienstleister Didi hat nur fünf Monate nach dem Börsengang seinen sofortigen Rückzug von der New Yorker Börse angekündigt. Auch die Warnung von Apple, die Nachfrage nach dem iPhone 13 liege unter Erwartung belastete. Alibaba verloren 3,6 Prozent und Meituan 3 Prozent. Im chinesischen Kernland führten die Titel von Hafenbetreibern und Reedereien das Tableau an. Händler setzten auf höhere Container-Frachtraten. In Tokio stützten Berichte, wonach Merck & Co in Japan um Zulassung für ihre Coronapille ersucht habe. Trotz der Reisebeschränkungen erholten sich Fluglinien- und Eisenbahnwerte. In Südkorea belasteten die Reisebeschränkungen der Regierung in der Coronakrise kaum. Stützend wirkte ein Konjunkturpaket für 2022. In Sydney wurde der Markt vom schwer gewichteten Finanzsektor gestützt. Commonwealth, Westpac, ANZ und NAB legten um bis zu 1,3 Prozent zu. Laut Analysten belasten die Kapitalregeln die Gewinnentwicklung kaum.

CREDIT

Mit einer Konsolidierung auf den erhöhten Niveaus gehen am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen aus der Woche. Der Trend zu einer Ausweitung ist aber weiter ungebrochen. Steigende implizite Volatilitäten und die Aussicht auf Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung zumindest durch die US-Notenbank dürften weiter dafür sorgen. Der Kreditmarkt mache gerade eine Neubewertung durch, wie der Crossover-Index deutlich zeige: Er sprang von Jahrestiefständen noch im September auf neue Jahreshochs.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz will Gewinnwachstum bis 2024 beschleunigen

Die Allianz hat sich höhere Ziele für ihr Gewinnwachstum in den nächsten Jahren gesetzt. Wie Europas größter Versicherer im Rahmen seines Kapitalmarkttages mitteilte, will er sein profitables Wachstum dank skalierbarer Geschäftsmodelle beschleunigen. Den Aktionären verspricht die Allianz SE kontinuierlich steigende Dividenden.

Bayer erreicht primären Endpunkt bei Phase-III-Studie Arasens

Bayer hat bei der Phase-III-Studie Arasens zur Bewertung des oralen Androgenrezeptor-Inhibitors Nubeqa (Darolutamid) bei metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs den primären Endpunkt erreicht. In der Studie habe Darolutamid in Kombination mit Docetaxel und der Androgendeprivationstherapie (ADT) im Vergleich zu Docetaxel und ADT eine signifikante Verlängerung des Gesamtüberlebens gezeigt, teilte Bayer mit.

Porsche steigt bei Energie-Start-Up ein

Der Sportwagenhersteller Porsche steigt beim Energie-Start-Up 1Komma5grad ein und baut damit sein Engagement außerhalb des Kerngeschäfts aus. Die Wagniskapital-Einheit des Stuttgarter Unternehmens wird Gesellschafter des Hamburger Start-Ups, wie Porsche mitteilte. 1Komma5grad will den Markt für CO2-neutrale Energie- und Klimatechnologie in Privathaushalten dezentral ausbauen.

CTS Eventim übernimmt regionale Ticketing-Anbieter im Rheinland

CTS Eventim verstärkt sich im Rheinland. Wie der Ticket- und Live Entertainment-Anbieter mitteilte, übernimmt er Kölnticket und Bonnticket, zwei regionale Ticketing-Anbieter.

Medios erlöst bei Kapitalerhöhung 72 Millionen Euro

Das Pharmaunternehmen Medios hat sich bei einer Kapitalerhöhung rund 72 Millionen Euro besorgt. Gut 2 Millionen neue Aktien seien laut Mitteilung zu je 35,50 Euro bei institutionellen Investoren platziert worden. Aufgrund der starken Nachfrage sei die Upsize-Option in vollem Umfang ausgenutzt und platziert worden.

Nordex erhält Auftrag über 300 MW aus den USA

Nordex hat sich einen Auftrag über insgesamt 300 MW in den USA gesichert. Für den Windpark "El Sauz" werden 67 Anlagen des Typs N155/4.X nach Texas geliefert, wie die Nordex SE mitteilte.

Warburg-Eigner scheitern mit Verfassungsbeschwerde wegen Cum-Ex-Urteilen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 03, 2021 07:23 ET (12:23 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Zwei Anteilseigner der Warburg-Bank sind mit einer Verfassungsbeschwerde gegen Urteile wegen Cum-Ex-Geschäften gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte diese für unzulässig. Die beiden Männer beklagten, dass das Landgericht Bonn und der Bundesgerichtshof in ihren Urteilen gegen zwei britische Börsenhändler die Unschuldsvermutung missachtet hätten.

Dassault, Airbus erhalten Auftrag über 17 Mrd Euro aus Emiraten

Dassault und Airbus haben Aufträge für die Lieferung von Militärfluggeräten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Wie der französische Flugzeughersteller Dassault Aviation SA mitteilte, wird er den Vereinigten Arabischen Emiraten 80 Rafale F4-Kampfjets liefern.

Citigroup beantragt chinesische Wertpapierlizenz - Kreise

Die US-Großbank Citigroup will ein stärkeres Standbein in China haben und hat offenbar eine Wertpapierlizenz in dem Land beantragt. Die Bank hat ihren Antrag vor kurzem bei der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereicht, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte.

Musk verkauft weitere Tesla-Aktien für über 1 Milliarde Dollar

Elon Musk hat sich von weiteren Tesla-Anteilen getrennt. Mehr als 934.000 Aktien im Wert von etwas mehr als 1 Milliarde US-Dollar hat der Gründer des Elektroautoherstellers laut einer Pflichtmitteilung verkauft. Damit hat der Manager seit Anfang November bisher Aktien für mehr als 10 Milliarden Dollar veräußert.

Chinesischer Immobilienentwickler Kaisa steht vor der Pleite

Die Lage auf dem chinesischen Immobilienmarkt bleibt kritisch: Am Freitag teilte der Immobilienentwickler Kaisa mit, der Versuch, eine kommende Woche fällige Zahlung zu verschieben, sei gescheitert. Es gebe "keine Garantie", dass Kaisa bis dahin seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen könne. Der Kurs des Unternehmens fiel an der Börse Hongkong bis Handelsschluss um 9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2021 07:23 ET (12:23 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.