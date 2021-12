Die BioNTech-Aktie legt seit etwas mehr als einer Stunde gut 5 Euro zu auf 301,40 Euro. Diest liegt wohl an den vorhin getätigten Aussagen von Unternehmenschef Ugur Sahin. So sagte er man sei bei BioNTech in der Lage den Covid-19-Impfstoff relativ schnell anzupassen. Hierbei geht es um die Frage, wie schnell bestehende Impfstoffe auf die ...

