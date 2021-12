Nachdem die Aktie von Valneva am Donnerstag noch kräftig zulegen konnte, muss sie am heutigen Freitag sämtliche Gewinne wieder abgeben. Um die Mittagszeit notiert das Papier auf der Handelsplattform Tradegate gut acht Prozent im Minus bei 25,82 Euro. Dabei gab es eigentlich am Donnerstag gute Nachrichten. Am heutigen Freitag sorgte jedoch eine Studie britischer Forscher zu Booster-Impfungen, bei der der Valneva-Impfstoff schwach abschnitt, für fallende Kurse. In dieser Studie kamen Vakzine von sieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...