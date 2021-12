Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts warnen vor schwierigen Wochen in der Corona-Pandemie. Die Lage auf den Intensivstationen werde wahrscheinlich "rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen", sagte Spahn am Freitag in Berlin.

