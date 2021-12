Bonn/Berlin (ots) -Sonntag, 5. Dezember 2021, 11.00 Uhrphoenix überträgt live den FDP-Parteitag, auf dem die Liberalen über den mit SPD und Grünen ausgehandelten Ampel-Koalitionsvertrag abstimmen werden. Nach acht Jahren in der Opposition kehrt die FDP auf die Regierungsbank zurück. Sie stellt mit 92 Bundestagsabgeordneten die viertgrößte Fraktion im 20. Bundestag und kann mit dem zukünftigen Finanzminister Christian Lindner ein Schlüsselressort in der Ampel-Koalition besetzen.Wegen Corona findet der Parteitag überwiegend digital statt, nur das Präsidium ist vor Ort in der Station Berlin anwesend. Erwartet werden Reden von Parteichef Christian Lindner, des designierten Bundesjustizministers Marco Buschmann, des FDP-Generalsekretärs und designierten Verkehrsministers Volker Wissing sowie der künftigen Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger erwartet.Durch die vierstündige Live-Sendung führt phoenix-Moderatorin Julia Grimm. Ihr Gesprächspartner vor Ort ist der Parlamentskorrespondent der Süddeutschen Zeitung, Paul-Anton Krüger, mit dem sie das Parteitagsgeschehen und die Abstimmungsergebnisse einordnen wird.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5090301