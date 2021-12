Auf dem Kapitalmarkttag am Donnerstag hat Thyssenkrupp die nächste Phase des aufwendigen Konzernumbaus eingeläutet. Der Industrie- und Stahlkonzern will die Marge steigern und wieder einen dauerhaft positiven Cash Flow erreichen. Die Ziele kommen eigentlich gut an, dennoch gerät die Aktie wieder unter Druck - denn Zweifel bleiben.Die Mittelfristziele würden Aufwärtspotenzial für den Konsens mit sich bringen, meint etwa Barclays-Experte Tom Zhang. Allerdings bleibe die Umsetzung ein Risiko. Ähnliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...