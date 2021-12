DGAP-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SHS VIVEON AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 in Folge außerordentlicher Aufwendungen sowie zusätzlicher Investitionstätigkeit



03.12.2021 / 15:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die SHS Viveon AG passt die am 15.02.2021 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2021 entsprechend dem aktuellen Ausblick auf das Geschäftsjahresende an.



Der Vorstand hat in seiner heutigen Sitzung die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 angepasst. Aufgrund außerordentlicher Aufwendungen durch Umbesetzungen im Executive Bereich und beschleunigte und vorgezogene Aufwendungen im Technologiebereich reduziert sich das EBITDA gegenüber der bisherigen Prognose. Es wird nun von einer EBITDA Marge in einem Bereich zwischen 10% und 12% ausgegangen, was primär durch den außerordentlichen Aufwand getrieben ist, der nicht mehr durch überproportionale Umsatzsteigerungen kompensiert werden kann. Der Umsatz bewegt sich im Rahmen der bisherigen Prognose.

Die Umsatzrendite und der Jahresüberschuss fallen entsprechend gegenüber dem Vorjahresergebnis geringer aus. Während im Februar eine steigende Umsatzrendite und ein Jahresüberschuss von leicht über € 1 Mio. prognostiziert wurde, erwartet der Vorstand nun einen Jahresüberschuss von € 500 TEUR bis € 700 TEUR.



Entgegen dem prognostizierten nachhaltig positiven Cashflow wird nun von einem negativen Cashflow ausgegangen, resultierend aus den aktuell und deutlich beschleunigten CAPEX Ausgaben in Produkte und Technologie und den angeführten außerordentlichen Aufwendungen sowie der bereits erfolgten Rückführung der Bankkreditlinie und der diesjährigen Dividendenausschüttung. Aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird der Cashflow wie ursprünglich prognostiziert leicht positiv sein.



Die zusätzlichen Kosten für Produkte und Technologie basieren im Wesentlichen auf dem Wechsel auf low- und no-code Technologien, Investitionen in die zukünftige SHS Plattform sowie weitere neue SHS Produkte für die Jahre 2022 und 2023. Diese Investitionen sind hinsichtlich Produkttiefe und Schnelligkeit (Time-to-Market) sowie Marktdurchdringung und Erschließung neuer Märkte bedeutende Bausteine der zukünftigen Wachstumsstrategie. Hierdurch wird es SHS im Jahr 2022 unter Anderem möglich, einen bedeutenden Produktbeitrag zur Vereinfachung der Umsetzung und Einhaltung des "Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz LkSG" (Lieferkettengesetz) im Rahmen unserer gesamthaften Compliance Offensive zu leisten.



03.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de