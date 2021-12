VCORE wird 2022 auf den Markt kommen und könnte bis zu 1.000.000 täglich aktiven Nutzern der IMVU-Plattform die Möglichkeit bieten, im Metaverse zu spielen und Geld zu verdienen

LONDON, Dec. 03, 2021in London die Einführung von VCORE) an, einem ERC-20-Token, das aktive, international agierende Spieler, Creator und Verdiener im gesamten Metaverse belohnt. Together Labs, die Muttergesellschaft, die das Token herausgibt, kündigte an, dass VCORE für Nutzer außerhalb der USA und Kanadas über seine IMVU-Plattform - dem führenden Metaverse zur Freundschaftsfindung und der umsatzstärksten sozialen App - verfügbar sein wird.



VCORE ist ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung der virtuellen Wirtschaft und wird die Voraussetzungen für künftiges Wachstum im gesamten Metaverse schaffen. Als neues Token, das 2022 auf den Markt kommen wird, soll VCORE seinen Nutzern Zugang zu einem Wirtschaftstyp verschaffen, in der jeder Spieler an der Zukunft des Metaverse teilhaben kann.

"Dieser erste Vorverkauf diente dazu, mit den wichtigsten strategischen Krypto- und Metaverse-Käufern, die unseren Bereich gut kennen, in Kontakt zu treten und ihr Interesse sicherzustellen -- und wir freuen uns sehr, diese ausgewählte Gruppe in unser Projekt einzubeziehen", so John Burris, Chief Strategy & Blockchain Officer bei Together Labs. "Wenn wir VCORE nächstes Jahr auf den Markt bringen, werden wir mit unserem ersten Token einen starken Doppelschlag landen - VCOIN, ein weltweit übertragbarer, von Fiat unterstützter Token - und nun VCORE, um die nächste Generation der Metaverse-Ökonomie voranzubringen."

Zu den Teilnehmern (oder ihren ausländischen Tochtergesellschaften) am Vorverkauf gehören:

BITKRAFT Ventures , die globale Investitionsplattform für Gaming, Esports und interaktive Medien mit Investitionen in Immutable, Manticore, Anzu, Frost Giant und Yield Guild

, die globale Investitionsplattform für Gaming, Esports und interaktive Medien mit Investitionen in Immutable, Manticore, Anzu, Frost Giant und Yield Guild Sky9 Capital , das sich auf die Förderung von Innovationen in den Bereichen Internet, Unternehmen und Deep Technology konzentriert, angeführt von DappReview, Binance und CoinMarketcap sowie Beteiligungen an Blockchain.com, MetaWorld und anderen

, das sich auf die Förderung von Innovationen in den Bereichen Internet, Unternehmen und Deep Technology konzentriert, angeführt von DappReview, Binance und CoinMarketcap sowie Beteiligungen an Blockchain.com, MetaWorld und anderen Führungskräfte von GoldenTree Asset Management, die Anlagen in Coinbase (Pre-IPO), ConsenSys und Animoca Brands halten.

die Anlagen in Coinbase (Pre-IPO), ConsenSys und Animoca Brands halten. Jump Capital, das ein umfangreiches Krypto-Portfolio besitzt, darunter 0x, BitGo, BlockFi, Coinlist und andere

"Together Labs leistet seit Jahren Pionierarbeit im Bereich der Avatar-basierten sozialen Netzwerke. Mit der eingebetteten Token-Ökonomie und der Unterstützung für NFTs wird es den Nutzern mehr Möglichkeiten bieten und die Art und Weise verändern, wie sich Spieler im Metaverse austauschen, kreativ sind und miteinander in Verbindung treten", so Vincent Niu, Partner bei Sky9 Capital. "Wir sind begeistert, ein wichtiger Teil des ersten Vorverkaufs zu sein, da wir glauben, dass sowohl das Team als auch die Plattform großes Potenzial haben."

"Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken ist IMVU aufgrund seiner Spielmechanik und seines Content-Markts einzigartig für das Web3 positioniert und kann Kryptowährungen und NFTs selbstverständlich einbeziehen", so Scott Rupp, Founding General Partner bei BITKRAFT Ventures. "BITKRAFT hat diesen einzigartigen Vorteil erkannt und freut sich, mit Together Labs zusammenzuarbeiten, um die Einführung von VCORE zu unterstützen und das volle Potenzial der virtuellen Wirtschaft von IMVU für sein aktives Creator- und Spieler-Ökosystem zu erschließen."

Weitere Teilnehmer sind unter anderem: PEER Venture Partners, Cointelligence Fund, Meteorite Labs und Marina Capital.

VCORE wird im Rahmen der florierenden virtuellen Waren- und Dienstleistungswirtschaft von IMVU auf den Markt gebracht. IMVU verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau einer aktiven Community mit über 200.000 aktiven Creators und über 1.000.000 täglich aktiven Nutzern. Nur internationale Nutzer (mit Wohnsitz außerhalb der USA und Kanadas) können VCORE kaufen und nutzen. Einwohner der USA und Kanadas können VCOIN, den im Januar 2021 eingeführten, weltweit verfügbaren digitalen Vermögenswert, kaufen, verschenken, verdienen und halten.

"Die Einführung von VCORE ist ein riesiger Meilenstein für das IMVU-Metaverse und seine weltweite Nutzerbasis. Es ist selten, dass ein neues Token sofort ein so großes Publikum hat", so Daren Tsui, CEO von Together Labs und IMVU. "VCORE bietet uns nun die Möglichkeit, unsere internationalen Mitglieder für ihr Engagement zu belohnen. Während die Spieler das Metaverse erforschen, dort verdienen und dessen Zukunft gestalten, ermöglicht VCORE ihnen, einen realen Anteil an seinem Erfolg zu erhalten."

Together Labs baut die Metaverse-Ökonomie der nächsten Generation auf, die eine Reihe von ergänzenden Blockchain-Initiativen umfasst.

Die Konferenz Enter the Metaverse , die in London stattfindet, wird von Tech Circus im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen zur Zukunft der Technologie veranstaltet.

Weitere Informationen über VCORE finden Sie unter www.getvcore.io . Um mehr zu erfahren und sich bei IMVU anzumelden, besuchen Sie bitte unsere Website: www.imvu.com .

Über IMVU

IMVU, als Desktop-App und als iOS- und Android -App verfügbar.

Über VCORE

VCORE ist ein ausschließlich international verfügbarer ERC-20-Token, der Spieler und Creator dafür belohnt, das zukünftige Metaverse aufzubauen und mit ihrem Engagement Geld zu verdienen. VCORE wird zunächst direkt in das riesige Metaverse von IMVU integriert und bietet der internationalen Community die Möglichkeit, die zukünftige Ökonomie zu gestalten. Neben VCOIN und NFTs ist VCORE ein weiterer wesentlicher Baustein, um den Übergang zu einer vollständigen Blockchain-Wirtschaft zu beschleunigen und einen neuen wirtschaftlichen Standard zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.getvcore.io (kein Zugang für Personen aus den USA und Kanada).

Über Together Labs

Together Labs entwickelt innovative Technologien, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, in virtuellen Welten Kontakte zu knüpfen, kreativ zu sein und Geld zu verdienen. Unser Ziel ist es, soziale Medien als Katalysator für authentische menschliche Beziehungen neu zu definieren, indem wir eine Produktfamilie entwickeln, die auf diesem zentralen Wert basiert. Dazu gehören: IMVU, die weltweit größte Plattform für Freundschaftsfindung und soziale Kontakte; VCOIN, die erste behördlich zugelassene übertragbare digitale Währung; VCORE, ein ERC-20-Token, mit dem die Community im Metaverse kreativ werden, spielen und Geld verdienen kann; und WithMe, eine bald verfügbare mobile Plattform.