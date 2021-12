Die Aggregate Holding hat ihre 10,79 Prozent-Beteiligung an der S Immo verkauft. Die Beteiligung sei am 2. Dezember 2021 mit einem Aufschlag auf den Schlusskurs der Aktie zum 1. Dezember 2021 veräußert worden, teilt Aggregate mit. Wer den Anteil erworben hat, wird in der Aussendung nicht genannt. Es heißt lediglich: "Aggregate hat nun eine Reihe von Asset-Verkäufen erfolgreich abgeschlossen und wird die stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft fortsetzen", wird CFO Benjamin Lee in der Aussendung zitiert.

