Nach etlichen chinesischen Autoherstellern verkündet nun auch die vietnamesische Marke Vinfast eine Expansion. Mit dem ehemaligen Opel-CEO an der Spitze soll der Markt in Europa und den USA bedient werden. Michael Lohscheller steht Mitte November auf der blau illuminierten Bühne des Vinfast-Messestandes auf der Los Angeles Autoshow. Wie schon in seiner Zeit zuvor bei Opel wirkt er inhaltlich sicher, aber in Gestik und Sprache etwas ungelenk. Lohscheller ist kein Selbstdarsteller, keiner der sich ...

