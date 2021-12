Das kalifornische Unternehmen Mursion bietet Anti-Rassismus-Trainings als VR-Simulation mittels Avatar:innen an. Das Problem: Die Schauspieler:innen der People of Color sind oft weiß. Das Tech-Unternehmen Mursion aus San Francisco scheint die perfekte Formel für Mitarbeiter:innen-Trainings entwickelt zu haben: Man nehme Avatar:innen in einem Virtual-Reality-Szenario und lasse sie mittels künstlicher Intelligenz zu Trainer:innen fürs echte Leben werden. So soll man mit Mursion seine Soft Skills trainieren, den Umgang mit schwierigen Situationen üben oder seine emotionale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...