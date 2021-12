Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Beim Dow Jones folgten gestern auf die Verluste der Tage zuvor nun wieder Gewinne. Er legte am Ende des Tages 1,8 Prozent zu. Der Nasdaq Composite schloss mit Zugewinnen von 0,8 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Didi Global, Nvidia, Moderna, Tesla, Procter & Gamble, Waste Management und McDonalds. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.