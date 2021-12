Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 1. Dezember 2021 kündigte Creality die Einführung von drei neuen 3D-Druckern an, darunter CR-10 Smart Pro, Ender-3 S1 und Sermoon V1 & V1 Pro, die erfolgreich die Aufmerksamkeit von 3D-Druck-Enthusiasten auf sich zogen. "Mit Leidenschaft leben, mit Kreativität drucken", Creality widmet sich immer der Umsetzung kreativer Ideen durch 3D-Druck-Innovationen.Die neuen 3D-Drucker haben verschiedene Highlights, aber sie haben alle das Ziel, das Nutzungserlebnis zu optimieren.IntelligenterIntelligent zu sein ist die Tendenz der Produktentwicklung von Creality. Der CR-10 Smart Pro ist viel intelligenter. Die Fernsteuerung ist über Wi-Fi, Bluetooth oder RJ45 möglich und wird über die Creality Cloud App realisiert. Nur ein Klick auf dem Smartphone und der Druck beginnt! Mit der AIoT HD Kamera kann die Echtzeitüberwachung auch aus der Ferne erfolgen.Der CR-10 Smart Pro verfügt über eine duale Nivellierung (automatisch und manuell), um die Genauigkeit der Nivellierung zu gewährleisten und die Erfolgsquote beim Drucken zu erhöhen. Der Vollmetall-Direktextruder, der mit verschiedenen Filamenten kompatibel ist, sorgt für eine hervorragende Leistung beim Drucken mit TPU, PA, Kohlefaser usw. Die Benutzeroberfläche wurde auf einen 4,3-Zoll-HD-Vollbild-Multitouch-Bildschirm mit Unterstützung für OTA-Online-Upgrades aktualisiert. Funktionsoptimierung und Intelligenz - das sind die Merkmale, mit denen der CR-10 Smart Pro Sie beeindrucken wird.KreativerMehr wunderbare Ideen in die Realität zu bringen, ist der Anspruch von Creality. Der Ender-3 S1 mit seiner in 6 Schritten durchgeführten Montage ist benutzerfreundlich. Sein innovativer Direktextruder "Sprite" sorgt für einen reibungslosen Einzug und ist zudem mit mehreren Filamenten kompatibel. Mit CR-Touch wurde die automatische Nivelliergenauigkeit erheblich verbessert, sodass die erste Lage immer genau richtig ist.Mit zwei Z-Achsen-Gewindespindeln ist der Betrieb sehr stabil, was den Druck von Modellen mit höherer Präzision ermöglicht. Der Ender-3 S1 bietet unendliches kreatives Potenzial mit Zubehör wie Lasergravurkopf, LED-Licht, Wi-Fi-Box, Kamera usw. Creality setzt der Fantasie keine Grenzen und ermutigt die AnwenderBequemerCrealitys Design-Philosophie ist es, die Benutzer mit einfacher Bedienung zu beeindrucken. Sermoon V1 & V1 Pro haben das Konzept der Arbeitsvorbereitung revolutionär verändert. Ohne Nivellierung und Montage können die Benutzer sofort nach dem Auspacken des Druckers mit dem Drucken beginnen. Sie können die automatische Filamentzufuhr oder -entnahme mit einem Klick auf dem Bildschirm steuern.Die vollständig gekapselte Struktur ist sicher für die Beobachtung aus der Nähe, und Sermoon V1 Pro bietet doppelte Sicherheit, indem der Druck beim Öffnen der Tür angehalten wird. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Kinder aus Neugierde näher an den Drucker herankommen oder ihn anfassen wollen. Ein weiteres Highlight ist der leise Betrieb. Superleise Lüfter und ein 4-Achsen-Silent-IC-Mainboard mit einem Druckgeräusch von weniger als 45 dB stören den Benutzer nicht einmal beim Lernen oder Schlafen. Sermoon V1 Pro ist jetzt mit einer Kamera ausgestattet, die Remote-Druck und -Überwachung unterstützt. Verbinden Sie sich mit der Creality Cloud App, um mit einem Klick zu drucken und die Echtzeitüberwachung ist kein Traum mehr.Jetzt führt Creality diese neuen Produkte auf den globalen Märkten ein, und 3D-Druck-Enthusiasten sind herzlich eingeladen, ihre Favoriten zu wählen: https://www.creality.com/activity-news/product-guide.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpgPressekontakt:Lee Larry+86-19840800992lizheng107122@creality.comOriginal-Content von: CREALITY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151037/5090383