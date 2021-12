Eine Blockchain ist in 15 Minuten programmiert, ein eigener Coin in einer Stunde fertig. Warum braucht der Digitale Euro noch bis 2026? Wie weit die EZB ist, hat sich unser "Funny Money"-Kolumnist angeschaut. Es ist ein europäisches Mega-Projekt, das in einer kompletten Veränderung der Europäischen Zentralbank (EZB) münden könnte. Die für 2026 geplante Ausgabe des Digitalen Euro berühre "nahezu alles, was das Eurosystem tue und werde nachhaltige Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes haben", so schreibt es EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Vorwort des Reports zum Digitalen Euro. Der Leitsatz...

