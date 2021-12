Die Aktie des Impfstoffherstellers Valneva gibt im Laufe des Freitags deutlich ab und notiert am Nachmittag mehr als 15 Prozent tiefer. Medien berichten darüber, dass eine Studie zu Auffrischungsimpfungen belastend wirken könnte. In einer akutellen Booster-Studie, die im Medizin Journal The Lancet veröffentlicht wurde, ist die Reaktogenität und Immunogenität von sieben verschiedenen Covid-19-Impfstoffen als dritte Dosis nach zwei Dosen von ChAdOx1 nCov-19 (Oxford-AstraZeneca; ChAd) oder BNT162b2 (Pfizer -BioNtech, BNT) ermittelt worden. Die Studie hat das Potenzial aller getesteten Impfstoffe gezeigt (ChAd, BNT, mRNA1273, NVX-CoV2373 [Novavax; NVX], Ad26, CVnCov [CureVac; CVn] und VLA2001 [Valneva; VLA]), um die Immunität nach einer ...

