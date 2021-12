SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Abfertigungsprobleme am Hauptstadtflughafen BER haben am Freitag den Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft beschäftigt. Wenige Wochen vor dem Weihnachtsreiseverkehr musste sich die Geschäftsführung den Fragen des Kontrollgremiums stellen. Ergebnisse der am Mittag begonnen Sitzung wurden noch nicht mitgeteilt.

Personalmangel und Platzprobleme hatten in den Herbstferien Chaos ausgelöst. Im November führte eine fehlerhafte Evakuierung nach einem Feueralarm zu Verspätungen und Flugausfällen.

Themen im Aufsichtsrat sollten auch die schwierige wirtschaftliche Lage des Unternehmens sein, das den Ländern Berlin und Brandenburg sowie dem Bund gehört. Es gibt einen Plan für eine Teilentschuldung der Gesellschaft./bf/DP/ngu