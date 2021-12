Die Software AG zieht einem Agenturbericht zufolge das Interesse von Finanzinvestoren auf sich. CVC Capital, Silver Lake and Thoma Bravo zögen Gebote für die Darmstädter Softwarefirma in Erwägung, meldete Bloomberg am Freitag. Die Überlegungen seien noch nicht weit fortgeschritten. Weitere Private-Equity-Firmen könnten interessiert sein.

