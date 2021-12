Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in den USA stieg im November von 66,7 auf 69,1. Damit wurde ein neuer Rekordwert erreicht und die Erwartungen der Analysten von 65,0 übertroffen. Einzelheiten zu dem Bericht: Auftragseingänge: 69,7 vs. 64,0 erwartet. Vormonat: 69,7 Beschäftigungsindex: 56,5 vs. 52,2 erwartet. Vormonat: 51,6 Preisindex: 82,3 vs. 80,9 erwartet. Vormonat: 82,9 Die gleichzeitig veröffentlichten Daten zu den Auftragseingängen in der Industrie für Oktober fielen ...

