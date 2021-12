DJ XETRA-SCHLUSS/Leichter nach US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit Verlusten geschlossen. Im Blick standen die US-Arbeitsmarktdaten für November. Der Stellenaufbau in den USA ist im November mit 210.000 weit unter der Erwartung von 573.000 geblieben. Auch der Anstieg der Stundenlöhne ist mit 0,26 Prozent gegenüber dem Vormonat unter der Erwartung von 0,40 Prozent geblieben. Allerdings ist die Arbeitslosenquote viel stärker als erwartet gesunken.

Die Daten waren mithin nicht leicht zu interpretieren. Allerdings setzte sich am Markt die Meinung durch, dass die Fed an ihrem zuletzt eingeschlagenen falkenhaften Kurs festhalten wird, und die Reduzierung der Wertpapierkäufe ab Dezember beschleunigen wird. Der DAX gab um 0,6 Prozent auf 15.170 Zähler nach, im Tageshoch stand der Index bei 15.423.

Delivery Hero setzen Talfahrt fort

Der US-Jobreport enttäusche nur auf den ersten Blick, so Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. Die Details des Berichts fielen nämlich besser aus. Insgesamt gehe die Erholung am Arbeitsmarkt weiter. Das Auftauchen der Omikron-Variante stelle zwar ein Risiko dar, der Aufschwung sollte aber nicht in Gefahr sein, denn die vergangenen Neuinfektionswellen hätten immer weniger Einfluss auf die Wirtschaft gehabt.

Die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero (-4,6%) standen auch am Freitag unter Druck. Im Handel verwies man auf einen Bericht, wonach selbständige Fahrer im Zuge einer möglichen neuen EU-Rechtsverordnung als Angestellte eingestuft werden könnten. Dadurch könnten die Kosten für die Plattformbetreiber, wie zum Beispiel auch von Uber und Bolt Technology, signifikant steigen und die Ergebnisse drücken, sollte die Regelung tatsächlich kommen, hieß es. Die Regelung könnte Millionen dieser Beschäftigten in der EU betreffen.

Bei Allianz ging es um 0,6 Prozent höher nach der Dividendenankündigung. Der Versicherer strebt an, die Dividende mindestens 5 Prozent über Vorjahr zu heben. Auch die Mittelfristziele zum EPS-Wachstum kommen gut an. Hier strebt Europas größter Versicherer ein jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie von 5 bis 7 Prozent an.

Aurubis sprangen um 7,5 Prozent. Hier trieb vor allem die deutliche Anhebung der Dividende auf 1,60 Euro je Aktie. Analysten hatten im Schnitt nur 1,48 Euro gesehen.

Finanzinvestoren sollen Interesse an Software AG haben

Software AG haussierten mit Aufschlägen von 9,5 Prozent. Grund war ein Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg. Laut diesem sollen die Finanzinvestoren CVC Capital Partners, Silver Lake Management und Thoma Bravo Interesse an einer Übernahme des Softwarekonzerns bekundet haben. Erst vor wenigen Tagen sorgten Berichte für Bewegung in der Aktie, laut denen Software verschiedene strategische Optionen prüfe, darunter auch den eigenen Verkauf.

Die Aktien von Medios gewannen 0,1 Prozent auf 37,10 Euro. Das Pharmaunternehmen hat sich bei einer Kapitalerhöhung rund 72 Millionen Euro besorgt. Gut 2 Millionen neue Aktien wurden zu je 35,50 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Aufgrund der starken Nachfrage sei die Upsize-Option in vollem Umfang ausgenutzt und platziert worden.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.169,98 -0,6% +10,58% DAX-Future 15.128,00 -0,9% +10,96% XDAX 15.132,67 -1,4% +10,71% MDAX 33.711,12 -0,2% +9,46% TecDAX 3.759,02 -0,4% +17,00% SDAX 16.054,71 -1,1% +8,74% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,88 +16 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 10 30 0 4.563,9 80,7 93,6 MDAX 20 29 1 688,5 45,0 51,5 TecDAX 8 21 1 1.071,5 35,0 40,8 SDAX 15 53 2 222,7 11,0 12,8 ===

