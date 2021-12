Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax geht mit Verlusten in das Wochenende Eine triste Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt hat am Freitag mit Kursverlusten ein passendes Ende gefunden. Anleger schwankten zwischen der Corona-Angst und … weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...