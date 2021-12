von Jörg Billina, Euro am Sonntag Die Zeit der Stille ist vorüber in Ho Chi Minh City. Das Wirtschafts- und Finanzzentrum Vietnams ist in Schwung gekommen. Der dröhnende Sound der Motorbikes beruhigt die Investoren und bringt den Aktienmarkt zum Brummen. In den vergangenen sechs Wochen legten vietnamesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...