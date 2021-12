Die wichtigsten Punkte Mega-Cap-Technologiewerte haben zu massiven Marktrenditen geführt und machen nun ein viel größeres Gewicht in den wichtigsten Indizes aus. Die IPO-Aktivität ist historisch hoch, was auf eine ungewöhnlich hohe Bewertung an der Börse hindeutet. Jeder Anleger sollte die Marktnachrichten lesen und darauf achten, wie sie sich auf einzelne Aktien beziehen. Sie sollten auch sicherstellen, dass sie sich wichtiger Marktthemen bewusst sind, die hinter den Schlagzeilen lauern könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...