Ist es möglich, die besten Wachstumsaktien zu erkennen? Du weißt schon, die, die in der Zukunft am meisten wachsen werden? Wenn du keine Kristallkugel hast, ist das, gelinde gesagt, schwierig! Die gute Nachricht ist, dass es einige Grundprinzipien gibt, die du anwenden kannst, um eine gute Investition zu erkennen. Sehen wir uns das an. Wachstumsaktien heben sich ab Unternehmen mit Wachstumsaktien heben sich von der Masse ab. Die Aktie von Tesla ist in den letzten fünf Jahren um 2.915,66 % gestiegen. ...

