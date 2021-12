Zwischen Nachhaltigkeit und dem Kampf mit der Masse an Daten: Die Trendthemen der Online-Marketing-Szene entwickeln sich auch 2022 weiter. An einem Thema kommt im kommenden Jahr kein Marketer vorbei.Schon länger werben Unternehmen und Händler mit Nachhaltigkeit - eine umweltfreundliche Lösung hier, energieeffizienter Versand da, grüne Rechenzentrum dort. Doch wenn wir ehrlich sind, haben die Kund:innen bereits darüber entschieden, dass Nachhaltigkeit nichts Besonderes mehr sein darf, mit dem man sich brüstet, sondern eher eine Selbstverständlichkeit, ohne die es in Zukunft nicht mehr geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...