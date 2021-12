Globaler Marktausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex schwächte sich in der letzten Woche in EUR um -3,6% ab. Der S&P 500 gab ebenfalls um -3,6% nach, der Stoxx 600 fiel um -3%. Der Nikkei verlor in EUR -4,2%. Der Schwellen-länderindex fiel in EUR um -2,3%. Der Ölpreis verlor überdurchschnittlich stark (in EUR - 16%). Die Global Economic Surprise Indizes haben sich in den letzten Wochen weiter verbessert. Wichtig für den Aktienmarkt ist, dass dies vor allem auch für die USA zutrifft. Bei den US-Wirtschaftsdaten überwiegen demnach die positiven Überraschungen der berichteten Daten die negativen Überra- schungen. Für China und die Eurozone sind Anzeichen der Verbesserung ersichtlich. Der Überhang der negativen Überraschungen der wirtschaftli- ...

