Diebe von Luxusautos verwenden immer häufiger die Apple AirTags, um die Objekte ihrer Begierde tagsüber zu markieren. Nachts lokalisieren sie sie dann mit ihren iPhones und stehlen sie. Die Digitalisierung hat auch ihre Schattenseiten. So hat jetzt die Polizei in der kanadischen York-Region um Toronto in der Provinz Ontario ihre Bevölkerung darüber informiert, dass sie eine zunehmende Zahl an Diebstählen hochwertiger Fahrzeuge, darunter auch der in Nordamerika überaus populäre Pickup Ford F-150, sehe, die mit moderner Technologie vorbereitet werden. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...