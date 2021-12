Berlin - Der Komiker Mirco Nontschew ist tot. Er verstarb vermutlich am Freitag im Alter von 52 Jahren, berichtet die "Bild" unter Berufung auf seinen Manager.



Eine Polizeisprecherin sagte am Samstag, ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden. Die Todesursache ist demnach noch unklar. Mirco Nontschew wurde in den 90er Jahren durch die Sendung "RTL Samstag Nacht" bekannt. Markenzeichen war die Fähigkeit, Geräusche und Töne nahezu perfekt zu imitieren.

