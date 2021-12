Veolia remporte le contrat de gestion des services d'approvisionnement en eau potable et en assainissement pour la Région de Riyad pour 9 millions de personnes.

Veolia signe un accord de partenariat stratégique avec le Ministère de l'Investissement et Water Transmission and Technologies Company dans le secteur de l'eau.

Le Groupe poursuit son développement dans la gestion des déchets industriels travers un partenariat exclusif avec Saudi Aramco.

La National Water Company a attribué Veolia (Paris:VIE) le contrat de gestion des services d'eau potable et d'assainissement de la capitale Riyad et de 22 municipalités périphériques. D'une durée de 7 ans, ce contrat représente un chiffre d'affaires de 82,6 millions d'euros. Il concerne une population de près de 9 millions de personnes amenée doubler d'ici 2030. Ce contrat couvre la gestion d'un réseau d'eau potable de 30 000 km et d'un réseau d'eaux usées de 10 000 km, avec un nombre élevé d'unités de production et de traitement.

Aux côtés du groupe saoudien Alkhorayef Water and Power Technologies, Veolia relèvera ainsi les principaux défis opérationnels et techniques du développement des services d'eau du Riyad et de sa région et s'engage sur une série d'objectifs concrets. Il s'agit notamment de réduire de moitié les pertes dans le réseau de distribution d'eau, d'assurer la continuité du service et l'accès une eau potable de qualité 24h sur 24, ainsi que de former plus de 5000 employés locaux.

De plus, Veolia signe un accord de partenariat stratégique avec le Ministère de l'Investissement et Water Transmission and Technologies Company pour accompagner le Royaume dans l'amélioration de la performance opérationnelle, énergétique et commerciale du secteur de l'eau dans l'ensemble du pays. Cette coopération portera la fois sur le déploiement de solutions innovantes, y compris numériques, et sur le renforcement des compétences en matière d'exploitation et de maintenance des installations.

Veolia devient en outre le partenaire exclusif de Saudi Aramco pour le traitement de ses déchets industriels et banaux. Estimés 200 000 tonnes par an, ces quantités viendront s'ajouter aux 120 000 tonnes de déchets dangereux qui seront prochainement traités Jubail, où Veolia finalise la construction d'un incinérateur pour le compte de Sadara Chemical Company et des autres industriels proximité.

Fort d'une présence historique en Arabie Saoudite, où le Groupe opère depuis plus de 35 ans dans les secteurs de l'eau, des déchets et de l'énergie, la fois pour des clients municipaux et des industriels, Veolia continue ainsi d'accroître sa contribution la transformation écologique du Royaume en ligne avec son plan Vision 2030.

En marge du second forum pour l'investissement franco-saoudien, qui se tenait Djeddah le 4 décembre 2021, Antoine Frérot, Président-Directeur général de Veolia, a déclaré: La forte dynamique commerciale rencontrée par Veolia en Arabie Saoudite ces dernières années, qui se concrétise par la signature récente de plusieurs contrats municipaux et industriels dans tous les métiers de notre Groupe, est un indicateur très clair de la volonté du Royaume d'atteindre les objectifs environnementaux très ambitieux qu'il s'est fixé. Dans ce contexte, Veolia est fier d'être le partenaire privilégié de l'Arabie Saoudite pour sa transformation écologique.

