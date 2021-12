von Stefan Rullkötter, Euro am SonntagIch werde im kommenden Winter erstmals Vater. Meine berufstätige Partnerin möchte ich speziell im Jahr nach der Geburt bei der Kinderbetreuung entlasten, aber weiterhin voll arbeiten, eventuell aber auch nur in Teilzeit. Was müssen wir hier bei einem Antrag auf Elterngeld besonders beachten? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...