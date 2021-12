Berlin - Die ehemalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles soll die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA) werden. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eigene Informationen.



Dienstantritt wäre demnach spätestens der 1. April, dann läuft der Vertrag von Amtsinhaber Detlef Scheele aus. Allerdings gibt es noch Hürden: Der Verwaltungsrat der BA muss Nahles wählen, das Bundeskabinett der Personalie zustimmen. Nahles selbst ließ auf Anfrage der "Bild am Sonntag" über einen SPD-Mitarbeiter ausrichten, dass sie sich zu den ganzen Personalspekulationen der letzten Tage nicht äußern werde. Die frühere Arbeitsministerin Nahles ist eine enge Vertraute des designierten Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD), aktuell ist sie Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation, einer Unterbehörde des Finanzministeriums.



Die Zeitung zitiert ein führendes SPD-Mitglied: "Andrea Nahles hat signalisiert, dass sie jetzt nicht als Ministerin in die Politik zurückkehren will." Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach könnte laut "Bild am Sonntag" Chef des Corona-Expertenrats im Kanzleramt werden, der einmal die Woche tagen soll. Eine Spitzengenossin sagte der "Bild am Sonntag" dazu: "Das wäre eine sinnvolle Besetzung." Lauterbach wird auch als Gesundheitsminister gehandelt, da Scholz aber versprochen hat, mindestens die Hälfte des Kabinetts mit Frauen zu besetzen, könnte aus Paritätsgründen eine SPD-Politikerin das Amt übernehmen.

