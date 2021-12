Der Umgang mit Krisen und Unsicherheit erfordert besondere Fähigkeiten. Konrads Management-Kolumne beleuchtet das Thema Resilienz auf der persönlichen Ebene. Seit langem geistert der Begriff VUCA-Welt durch die Medien. In der Coronakrise ist er konkreter und verständlicher geworden. Die Krise zeigt, was Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit bedeuten - besonders, wenn es um unsere Gesundheit geht. In diesem Kontext gewinnt der Umgang mit Rückschlägen und Krisen neue Relevanz. Der Begriff Resilienz hat Hochkonjunktur und ist zu ...

