Hamburg (ots) -Zehn Kugeln - zehn Stars: Wer für das kommende Weihnachtsfest einen außergewöhnlichen Baumschmuck sucht, hat jetzt die Gelegenheit im Rahmen der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland: Hilfen für unsere Kinder", absolute Unikate zu ersteigern. Für N-JOY, das junge NDR Radioprogramm, haben zahlreiche Prominente Weihnachtsbaumkugeln ganz individuell signiert und teilweise bemalt. Das gesamte Paket mit insgesamt zehn Kugeln kommt jetzt für den guten Zweck unter den Hammer. Jeweils eine Kugel signiert haben Alle Farben, Bosse, Mark Forster, Max Giesinger, Felix Jaehn, Lena, Lost Frequencies, Nico Santos, Tokio Hotel und VIZE.Start der Auktion ist am Montag, 6. Dezember, um 7.00 Uhr in der "N-JOY Morningshow" mit Andreas Kuhlage und Jens Hardeland. Gebote können bis Freitag, 10. Dezember, 16.00 Uhr unter N-JOY.de/handinhand abgegeben werden. Im Anschluss erhält der oder die Höchstbietende das spezielle Weihnachtspaket. Der Erlös der Versteigerung kommt zu 100 Prozent den vier norddeutschen Landesverbänden des Kinderschutzbundes zugute.Mit der Auktion unterstützt N-JOY die diesjährige NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland: Hilfen für unsere Kinder", die Projekte und Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche fördert, die während der Corona-Pandemie psychische und soziale Schwierigkeiten oder sogar innerfamiliäre Gewalterfahrungen erlebt haben. Partner der Aktion sind die Landesverbände des Kinderschutzbundes im Norden. Noch bis Freitag, 10. Dezember, stellen alle NDR Radioprogramme, das NDR Fernsehen und das Online-Angebot NDR.de zahlreiche Hilfsangebote des Kinderschutzbundes vor.Für die Benefizaktion ist bei der Bank für Sozialwirtschaft ein Spendenkonto eingerichtet (IBAN: DE35 201 205 200 400 500 600; Empfänger: Kinderschutzbund im Norden). Unter www.NDR.de/handinhand kann auch online gespendet werden.Zeitraum der Auktion: Montag, 6. Dezember, bis Freitag, 10. DezemberWeitere Informationen zur NDR Benefizaktion im Internet unter www.ndr.de/handinhandPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5091010