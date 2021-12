Über 5 % Dividendenrendite bei einem Top-REIT? Na klar, das klingt nach einer ziemlich interessanten Möglichkeit. Wobei es natürlich in der Welt der Real Estate Investment Trusts so manchen Vertreter gibt, der eine derartige Dividende mitbringt. Entsprechend kann die Auswahl doch etwas größer sein. Blicken wir jedoch auf den Hamborner REIT (WKN: A3H233), der unser heutiger Top-REIT in diesem Sinne sein könnte. Gemessen an einer zuletzt ausgeschütteten Dividende von 0,47 Euro und einem aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...