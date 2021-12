Händler müssen kontinuierlich ihre Prozesse überdenken, denn neue Vorgaben stellen sie immer wieder vor neue Herausforderungen. Wie ist der aktuelle Stand im Bereich Zoll und Logistik? Zoll- und Logistikprozesse sind eines der Kernthemen des E-Commerce. Allerdings hakt es hier aktuell in vielen Bereichen. Die schleppende Digitalisierung der Zollbehörden, Steuerhinterziehung durch Dumpingpreise oder die angespannte Lage in chinesischen Häfen und deren mögliche fatale Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft sind nur einige Beispiele. Hinzu kommt, dass Händler sich in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...