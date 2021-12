Der Hamburger Tropenmediziner Dr. Jakob Cramer ist derzeit Leiter für klinische Entwicklung bei Cepi, einer Koalition aus Regierungen, WHO, Impfstoffherstellern sowie Stiftungen und hat sich jetzt klar in Sachen Impfstoffen positioniert. So sieht der Experte in den neuartigen mRNA-Impfstoffen sogar einen Wendepunkt im Impfgeschäft. "Es ist spektakulär, was sie leisten können."

Der Mainzer Impfstoffentwickler BioNTech ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der mRNA-Technologie. Dabei ist der Corona-Impfstoff zwar in aller Munde, doch die Mainzer können noch viel mehr. So laufen bereits Studien mit einem Medikament, das Krebszellen effektiv bekämpfen kann bzw. so umprogrammiert, dass sich die ...

