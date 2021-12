Laut eines Berichts wird Playstation schon bald einen Abo-Service mit Codenamen Spartacus launchen. Doch besonders in einem wichtigen Punkt soll er sich vom Xbox Game Pass unterscheiden. Es war zu erwarten, kommt nun aber doch recht überraschend: Der Journalist Jason Schreier will in Erfahrung gebracht haben, dass Sony schon im Frühjahr des kommenden Jahres einen eigenen Abo-Service starten möchte. Der Codename dafür ist Spartacus, wie seinem Artikel für Bloomberg zu entnehmen ist, und soll in direkter Konkurrenz zum Xbox Game Pass stehen. Ein Detail zeigt jedoch, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...