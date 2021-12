LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Ampelvertrag und neue Kanzlerschaft

"Dass die SPD - vom Wahlsieg euphorisiert - dem Koalitionsvertrag mit 98,8 Prozent zugestimmt hat, ist nicht überraschend. Doch wird die Ruhe in der Partei, zu deren DNA ein Hang zur Unzufriedenheit gehört, im Regierungsalltag halten? "Erst das Land, dann die Partei", so hat es Gerhard Schröder 1998 gesagt. Die Parteilinke, die Jusos und auch manch ein anderer in der SPD werden genau gehört haben, dass Scholz gesagt hat, die Arbeit in der Regierung verändere auch die beteiligten Parteien. Die Botschaft ist leiser formuliert als zu Schröders Zeiten, aber dennoch eindeutig: Scholz wird der SPD auch etwas zumuten."/be/DP/mis