Während der ersten drei Quartale 2021 importierte Deutschland 9.712 Millionen USD an Obst, was 2% mehr als in dem gleichen Zeitraum 2020 sind. Sein Hauptlieferant 2021 war Spanien mit 2.136 Millionen USD Lieferungen und einem Anteil von 22%. Derweil beliefen sich Perus Exporte auf insgesamt 218 Millionen USD, 2,3% mehr als in dem gleichen Zeitraum letztes Jahr. Bildquelle:...

