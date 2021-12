EQS-Ad-hoc: OC Oerlikon / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Suzanne Thoma verzichtet auf Wiederwahl im 2022



06.12.2021 / 07:00 CET/CEST

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz, 6. Dezember 2021 - Dr. Suzanne Thoma hat entschieden, sich an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2022 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon zur Verfügung zu stellen.

Dr. Suzanne Thoma hat den Verwaltungsrat darüber informiert, dass sie sich in Zukunft voll und ganz ihren Aktivitäten ausserhalb von Oerlikon widmen wird. Aus diesem Grund wird sie sich an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2022 nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon zur Verfügung stellen, dem sie seit 2019 als Mitglied angehört.

Prof. Dr. Michael Süss, Verwaltungsratspräsident der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon sagt: 'Im Namen der Oerlikon Gruppe danke ich Dr. Suzanne Thoma für ihr grosses Engagement und ihren Beitrag zugunsten von Oerlikon. Oerlikon wünscht Dr. Suzanne Thoma für die Zukunft alles Gute.'

Der Verwaltungsrat der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon wird zu gegebener Zeit über die Nachfolgeregelung informieren.

Oerlikon (SIX: OERL) ist eine weltweit führende Innovationsschmiede in den Bereichen Oberflächentechnologie, Kunststoffverarbeitung und additive Fertigung. Mit seinen Lösungen, umfassenden Services und modernen Werkstoffen optimiert der Konzern die Leistung und die Funktion, das Design und die Nachhaltigkeit der Produkte und Fertigungsprozesse seiner Kunden in wichtigen Industriebranchen. Oerlikon leistet seit Jahrzehnten technologische Pionierarbeit. Die Erfindungen und Aktivitäten des Konzerns sind stets geleitet von dem Anspruch, die Ziele seiner Kunden zu unterstützen und die Entwicklung hin zu einer nachhaltigeren Welt zu fördern. Der Konzern mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz führt sein Geschäft in zwei Divisionen - Surface Solutions und Polymer Processing Solutions. Er war im Geschäftsjahr 2020 mit über 10 600 Mitarbeitenden an 179 Standorten in 37 Ländern präsent und erzielte einen Umsatz von CHF 2,3 Mrd.

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Tätigung einer anderen Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon dar, noch darf es als Werbung für Kauf, Verkauf oder eine andere Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon verstanden werden. Dieses Dokument (sowie die darin enthaltenen Informationen) stellt keine Grundlage für eine Investitionsentscheidung dar. Investoren sind vollumfänglich und ausschliesslich selbst verantwortlich für die von ihnen getroffenen Investitionsentscheidungen.