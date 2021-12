EQS-Ad-hoc: SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SenioResidenz AG erweitert ihr Portfolio mit zwei Liegenschaften für altersgerechtes Wohnen



06.12.2021 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 6. Dezember 2021 Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) erweitert ihr Immobilienportfolio durch den Erwerb von zwei Liegenschaften im Raum Zürich und Bern mit 40 altersgerechten und barrierefreien Wohnungen zu einem Gesamtinvestitionsbetrag von rund CHF 27 Millionen. Beim ersten Objekt handelt es sich um ein neuwertiges Mehrfamilienhaus mit 16 altersgerechten, barrierefreien Wohnungen (2½- und 3½-Zimmerwohnungen) und Dienstleistungsflächen für Physiotherapie, Fusspflege sowie Coiffeur mit einer Gesamtnutzfläche von über 1'000 m2. Es konnte zudem ein langjähriger Mietvertrag mit einer professionellen Betreiberin bis ins Jahr 2041 abgeschlossen werden. Beurkundung und Eigentumsübertragung haben bereits stattgefunden. Die zweite Liegenschaft ist ein Neubau mit 24 altersgerechten Wohneinheiten (1- bis 3½-Zimmerwohnungen) und Gastroflächen mit einer Gesamtnutzfläche von rund 2'200 m2. Die Fertigstellung dieses Neubauprojekts ist auf den Herbst 2023 vorgesehen. SenioResidenz AG übernimmt die Liegenschaft nach Bauende schlüsselfertig. Die Beurkundung des entsprechenden Kaufvertrags ist ebenfalls bereits erfolgt. SenioResidenz AG

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993 ISIN CH0384629934. www.senio.ch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung