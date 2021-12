Seit 2008 ist Frank Appel CEO der Deutschen Post. In dieser Zeit konnte sich der Aktienkurs in etwa verfünffachen. Dies lag vermutlich nicht allein an seiner Person, sondern vor allem auch daran, dass der boomende Onlinehandel dem Logistikriesen ein hervorragendes Marktumfeld bescherte. Dennoch beunruhigen einige Marktteilnehmer die aktuellen Spekulationen. So berichtet Reuters unter Berufung auf Insider, dass man bei der Telekom gerne Frank Appel einbinden wolle. Demnach käme er dort als Aufsichtsratschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...