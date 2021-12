DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, erwartet im kommenden Jahr zwei Zinserhöhungen. Der relativ schwache Stellenaufbau am Arbeitsmarkt im November beunruhige ihn nicht, sagte er. Er sei dafür, dass die Notenbank die Anleihenkäufe mit einem höheren Tempo reduziert als es noch vor einem Monat geplant war.

"Außer der Zahl in der Überschrift schien der Arbeitsmarktbericht auf ganzer Linie recht stark gewesen zu sein", sagte Bullard nach einer Rede vor der Missouri Bankers Association. Seine Basisannahme sei, dass es im nächsten Jahr zwei Zinserhöhungen gibt. Er wird 2022 im Offenmarktausschuss der Fed stimmberechtigt sein.

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.562,25 +0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.758,00 +0,3% Nikkei-225 27.920,59 -0,4% Hang-Seng-Index 23.468,03 -1,3% Kospi 2.980,23 +0,4% Shanghai-Composite 3.609,17 +0,0% S&P/ASX 200 7.245,10 +0,1%

Uneinheitlich - Die US-Vorgaben liegen auf der schwachen Seite, die Indizes dort hatten am Freitag teils kräftiger nachgegeben, nachdem ein niedriger als erwartet ausgefallener Stellenaufbau in den USA nicht die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik gemindert hatte - auch weil zugleich die Arbeitslosenquote sank. Daneben bleibt die Omikron-Variante des Corona-Virus ein Thema. In Japan geht es abwärts, gedrückt vor allem von Technologie- und E-Commerce-Aktien, die bereits an der Wall Street verkauft worden waren. Die Erwartung einer falkenhafteren Fed-Politik weckt bei den Anlegern Sorgen über das weltweite Wachstum. Softbank sausen um 7,3 Prozent nach unten, nachdem es unlängst zu Abverkäufen von Portfolio-Unternehmen wie Didi Global oder Alibaba gekommen war. In Südkorea hat der Markt leicht ins Plus gedreht. Im Blick stehen dort Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen als Antwort auf den Anstieg der Covid-19-Fälle und die Ankunft der Omikron-Variante. Aktien von Unternehmen, die unter Corona leiden, gehen leichter, aber auch Halbleiter- und Internetaktien, die der Wall Street nach unten folgen. Die Aktie des Chipherstellers SK Hynix verliert 1,3 Prozent, die der Internetgruppe Naver 2,2 Prozent. In Hongkong setzt sich die Abwärtsfahrt der Vorwoche fort. Die chinesischen Technologiegiganten stehen besonders unter Abgabedruck, nachdem sie bereits am Freitag abverkauft worden waren. Die Anleger schicken die Aktien nach unten, weil die US-Regulierer neue Regeln aufgesetzt haben, denen zufolge ein Delisting ausländischer Aktien möglich ist, wenn bestimmte Anforderungen nicht erfüllt werden. Zur Stimmungseintrübung trägt bei, dass sich der chinesische Fahrdienstleister Didi auf Druck Pekings von der US-Börse zurückziehen wird, worauf die Aktie in den USA um 22 Prozent abgestürzt war. Alibaba sacken um 6,9 Prozent ab und JD.com um 3,7 Prozent. Der festlandschinesiche Markt hat Verluste im frühen Geschäft aufgeholt. Gebremst wird er durch die steigenden Spannungen mit den USA sowie die Ausbreitung der Omikron-Variante. Stützend sind Hinweise, dass China wahrscheinlich bald eine Senkung des Mindestreservesatzes für Banken bekannt geben wird. Die Citigroup geht von einer Senkung um 50 Basispunkte aus. Chinas Premier Li Keqiang hatte vergangene Woche signalisiert, dass China gezielte und effektive geldpolitische Instrumente einsetzen wird, um die Realwirtschaft zu stützen.

Der nachbörsliche Handel an der Wall Street verlief am Freitag ruhig und ohne auffallende Bewegungen. Die ADR des in den USA gelisteten chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi bauten ihre kräftigen Verluste aus dem regulären Geschäft noch etwas aus. Didi hatten sich tagsüber um gut 22 Prozent reduziert. Das Unternehmen hat nur fünf Monate nach dem Börsengang seinen sofortigen Rückzug von der New Yorker Börse angekündigt. Stattdessen werde eine Notierung in Hongkong vorbereitet. Der Rückzug kam kurz nach der Verabschiedung strengerer US-Regeln für ausländische Unternehmen, die dort an der Börse notiert sind. Auch Peking soll den Druck verstärkt haben. Im nachbörslichen Handel verlor die Aktie weitere 0,8 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.580,08 -0,2% -59,71 +13,0% S&P-500 4.538,43 -0,8% -38,67 +20,8% Nasdaq-Comp. 15.085,47 -1,9% -295,85 +17,1% Nasdaq-100 15.712,04 -1,7% -278,72 +21,9% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1.097 Mio 1.127 Mio Gewinner 915 2.520 Verlierer 2.439 870 Unverändert 138 122

Schwach - Im Fokus stand der US-Arbeitsmarktbericht für November, der beim Stellenzuwachs klar unter der Prognose geblieben war. Allerdings sank die Arbeitslosenquote stärker als erwartet und die Beschäftigungsquote stieg. Die Fed werde den Anstieg der Erwerbstätigkeit wahrscheinlich als einen "Gewinn" im Hinblick auf ihr Ziel der maximalen Beschäftigung ansehen, so Mark Heppenstall, Chief Investment Officer bei Penn Mutual Asset Management. Insofern änderten die Daten nichts an der Erwartung, dass die Fed die eingeleitete Straffung der Geldpolitik fortsetzen dürfte. Daneben prägte weiter die Sorge vor negativen Auswirkungen der neuen Corona-Virusvariante Omikron auf die globale Wirtschaft das Geschehen. Die US-Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi brachen um 22,2 Prozent. Das Unternehmen hat nur fünf Monate nach dem Börsengang seinen sofortigen Rückzug von der New Yorker Börse angekündigt und wird auf Druck Pekings an die Börse Hongkong wechseln. Docusign brachen um 42,2 Prozent ein. Das im Bereich E-Signatur-Software tätige Unternehmen hatte mit Zahlen und Ausblick massiv enttäuscht.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,60 -2,3 0,62 47,8 5 Jahre 1,14 -6,1 1,21 78,4 7 Jahre 1,31 -7,5 1,39 66,2 10 Jahre 1,36 -8,0 1,45 44,8 30 Jahre 1,69 -7,0 1,76 4,6

Die Renditen fielen nach den klar enttäuschenden US-Arbeitsmarkdaten stark zurück und erreichten Mehrmonatstiefs. Anders als am Aktienmarkt wurde hier gespielt, dass der eingeleitete Straffungskurs der Notenbank dadurch beeinträchtigt werden könnte. Daneben habe die Sorge um die Omikron-Unwägbarkeiten die Anleger in den sicheren Hafen der Anleihen getrieben, hieß es.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr,17:30 % YTD EUR/USD 1,1284 -0,2% 1,1310 1,1295 -7,6% EUR/JPY 127,54 -0,1% 127,67 127,72 +1,1% EUR/CHF 1,0389 +0,0% 1,0889 1,0381 -3,9% EUR/GBP 0,8528 -0,1% 0,8538 0,8541 -4,5% USD/JPY 113,03 +0,1% 112,90 113,07 +9,4% GBP/USD 1,3232 -0,1% 1,3246 1,3226 -3,2% USD/CNH 6,3716 -0,1% 6,3753 6,3759 -2,0% Bitcoin BTC/USD 48.775,78 -1,0% 49.278,95 55.415,42 +67,9%

Der Dollar kam nach dem Arbeitsmarktbericht kurzzeitig unter Druck, holte die Abgaben aber schnell wieder auf. Die rasche Erholung zeigte für einige Akteure, dass der Devisenmarkt mehr auf den Rückgang der Arbeitslosenquote und den Anstieg der Erwerbstätigkeit geschaut habe und nicht so sehr auf den schwachen Stellenaufbau, sagte Ima Sammani, Devisenanalystin bei Monex Europe.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,90 66,26 +2,5% 1,64 +43,0% Brent/ICE 71,50 69,88 +2,3% 1,62 +38,9%

Die Ölpreise (-0,3%) gaben zwischenzeitliche Gewinne wieder ab, nachdem sie zuletzt angesichts der Sorgen um die Weltwirtschaft wegen dem neuen Corona-Virus deutlich gefallen waren. Die Opec+ hatte den Markt am Vortag zwar überrascht mit dem Festhalten an ihrer Förderausweitung um 400.000 Barrel pro Tag. Allerdings hat sich das Kartell auch die Option offen gehalten, kurzfristig die Fördermenge anzupassen.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,70 1.783,30 -0,0% -0,60 -6,1% Silber (Spot) 22,47 22,55 -0,4% -0,08 -14,9% Platin (Spot) 940,33 937,80 +0,3% +2,53 -12,2% Kupfer-Future 4,31 4,27 +0,9% +0,04 +22,2%

Der Goldpreis (+0,8%) legte nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht zu, weil er als sicherer Hafen Zulauf erhielt und vor allem, weil am Anleihenmarkt die Renditen stark nachgaben, was das Gold als Anlage relativ an Attraktivität gewinnen ließ. Teilnehmer sprachen aber auch von einer Erholung, nachdem am Vortag der tiefste Stand seit mehr als sieben Wochen markiert worden war.

Die Ratingagentur Moody's hat das B2-Rating für die Türkei bestätigt. Der Ausblick bleibt negativ.

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat versprochen, die wirtschaftlichen Probleme seines Landes anzugehen und dafür auf eine Aufhebung der westlichen Sanktionen hinzuarbeiten. "Die Aufhebung der Sanktionen wird mit Nachdruck verfolgt", sagte Raisi in einem Fernsehinterview am Sonntag anlässlich seiner ersten 100 Tage an der Macht. Sein Land verhandelt seit vergangener Woche in Wien wieder über eine Wiederbelebung des Internationalen Atomabkommens.

Die weltweit führenden Rüstungsfirmen haben im vergangenen Jahr ihre Umsätze gesteigert. Die 100 größten Hersteller setzten insgesamt 531 Milliarden Dollar um - ein Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Friedensforschungsinstituts Sipri bekanntgab. Mit Abstand führend sind US-Unternehmen, dahinter folgen Rüstungsfirmen aus China. Die Umsätze der vier deutschen Hersteller in der Liste erhöhten sich laut Sipri auf 8,9 Milliarden Dollar, ihr Anteil am Gesamtumsatz der 100 größten Rüstungsunternehmen lag bei 1,7 Prozent. Der größte deutsche Waffenhersteller Rheinmetall verzeichnete einen Anstieg von 5,2 Prozent, der Schiffbauer Thyssenkrupp meldete einen Rückgang von 3,7 Prozent.

hat mit der kanadischen Regierung eine Liefervereinbarung über 1 Million Dosen für das antivirale Covid-19-Medikament Molnupiravir abgeschlossen.

stellt ihr E-Commerce-Team neu auf und bestellt angesichts des zunehmenden Wettbewerbs in China, eines langsameren Wachstums und des sinkenden Aktienkurses einen neuen Finanzchef. Die verschiedenen E-Commerce-Sparten werden ab dem kommenden Jahr zu einer einzigen zusammengefasst, wie der Internetkonzern mitteilte, der zudem ein neues internationales Team für den digitalen Handel bilden wird. Alibaba kündigte den Rücktritt Maggie Wu als Finanzvorständin an, deren Nachfolge am 1. April ihr bisheriger Stellvertreter Toby Xu antreten werde.

