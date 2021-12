Steigende Nervosität statt Weihnachtsrallye ... so hatten sich das die meisten wohl nicht vorgestellt. Dabei sah es am Mittwoch noch so aus, als wäre es gelungen, den DAX mal wieder genau dort nach oben zu drehen, wo es drauf ankommt. Aber jetzt kippt die Bodenbildung.

Den vollständigen Artikel lesen ...